5 conseils pour préparer sa peau au soleil

Grâce à une bonne alimentation, des compléments alimentaires, quelques rituels cosmétiques et une bonne crème solaire correctement appliquée, nous pourrons préparer sainement et naturellement notre peau son exposition au soleil. C’est le cocktail détonnant de l’été.

Une peau exfoliée et hydratée vous prépare au bronzage

5 précieux conseils pour préparer sa peau au soleil - © Anna Efetova - Getty Images

On dit oui aux gommages et à une hydratation optimale ! Pour un bronzage parfait et qui dure, l’hydratation est essentielle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, on ne néglige rien. Ainsi, avoir une peau bien nettoyée, exfoliée et bien hydratée préparera idéalement votre peau à l’exposition au soleil et donnera un bel éclat à votre bronzage.

Bien exfolier sa peau

Le gommage permet d’enlever les peaux mortes, l’excès de sébum et les impuretés. Votre peau pourra ainsi mieux respirer. Ce rituel favorise aussi un bronzage plus uniforme et qui perdure. Privilégiez un gommage adapté à votre type de peau et selon les zones à traiter. Vous pouvez ainsi utiliser un gant de crin pour le corps et choisir un gommage plus doux pour le visage et le décolleté.

Procédez par mouvements circulaires et délicats afin d’éliminer cette couche de peau sèche et les impuretés, vous ferez ainsi place nette à une jolie peau qui resplendira de santé et qui sera prête à se parer de belles couleurs.

Bien hydrater sa peau

Pour un bronzage parfait et qui dure, l’hydratation est essentielle. Boire de l’eau, beaucoup d’eau jusqu’à 1,5 à 2 L par jour est important. On boostera ensuite l’hydratation de sa peau avec une crème classique mais aussi avec un soin après-soleil.

Un rituel cosmétique à ne pas négliger car ces soins constitueront une sorte de film gras sur l’épiderme qui va naturellement empêcher l’eau présente dans les tissus de s’évaporer. Appliquer une huile satinée pour sublimer le bronzage peut compléter votre rituel beauté.