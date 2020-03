5 choses à savoir sur l'hyperhidrose ou la transpiration excessive.

L'hyperhidrose désigne un trouble qui provoque une transpiration excessive sur une partie précise ou l'ensemble du corps. A quoi est-elle due et comment la traiter? Eléments de réponses avec la Dre Martine Schollhammer, dermatologue à Brest. Après un entraînement sportif, en cas de forte chaleur ou encore lorsqu'on mange un plat épicé, la température corporelle augmente. Ce trop-plein de chaleur va être évacué sous forme d'eau par les glandes sudoripares (ou sudorales). Ce processus répond au nom de sudation ou de transpiration. Mais même sans réaliser d'effort physique particulier, certaines personnes transpirent abondamment. Ce phénomène peut être lié à un phénomène bien précis: l'hyperhidrose. Ce trouble peut s'avérer très handicapant au quotidien. Selon l'International Hyperhidrosis Society, l'hyperhidrose touche près de 5% de la population mondiale.

Elle touche davantage les jeunes L'hyperhidrose peut survenir à tout âge mais elle s'avère plus fréquente chez les jeunes et il n'est pas rare qu'elle se manifeste dès la puberté. "Le fait que l'hyperhidrose touche plus les jeunes confirme que le trouble tend à s'atténuer avec le temps", explique Martine Schollhammer, dermatologue. Si ce trouble est lié au système nerveux central, l'anatomie représente un facteur de risque important. Certaines personnes présentent par exemple une hyperactivité au niveau des glandes sudorales. Les émotions jouent également un rôle non négligeable dans l'apparition de l'hyperhidrose: l'anxiété ou le stress face à une nouvelle situation peuvent favoriser une sudation excessive. "Quand elle n'est pas liée aux pathologies comme les cancers, on parle d'hyperhidrose essentielle. On la désigne souvent comme une maladie mais je trouve le terme un peu fort. Je parlerais davantage de trouble ou d'inconfort", souligne la dermatologue.

L'hyperhidrose affecte le quotidien des personnes qui en souffrent Entre l'éventuelle odeur et la gêne d'arborer des vêtements trempés ou marqués par des auréoles au niveau des aisselles, ce trouble peut s'avérer une vraie source de handicap social pour les personnes qui en souffrent, en particulier chez les adolescents. Lorsqu'ils reçoivent des patients pour ce motif, les dermatologues se basent sur l'échelle de sévérité de l'hyperhidrose. Un soutien psychologique peut être proposé s'il est établi que le trouble a des répercussions importantes sur le quotidien du patient. "Je reçois beaucoup de patients qui consultent à ce sujet. La sensibilisation du grand public est très importante pour inciter les gens à pousser la porte du cabinet", considère la Dre Schollhammer. L'hyperhidrose peut émaner de tout le corps ou d'une partie spécifique. Traditionnellement associées à la transpiration, les aisselles correspondent à la partie du corps où l'on trouve le plus de glandes sudorales. C'est la zone la plus concernée par l'hyperhidrose, suivie des mains et des pieds. "Les hyperhidroses généralisées sont beaucoup moins fréquentes et elles sont souvent le signe d'autres maladies", souligne la Dre Schollhammer.