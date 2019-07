400gChallenge: une campagne européenne pour inciter les jeunes à consommer plus de fruits et de légumes

Manger 400 g de fruits et légumes par jour: voici le challenge d'une campagne digitale européenne de 30 mois à destination des 18-30 ans, dont le coup d'envoi est donné a été donné hier sur les réseaux sociaux.

Conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, manger plus de 400 g de fruits et légumes par jour permet d'augmenter la santé en général et de réduire le risque de certaines maladies non transmissibles, telles que l'obésité ou le diabète de type 2.

C'est en partant de ces données que l'entreprise Freshfel Europe et l'agence de communication Aprifel ont conçu la campagne Follow me to be Healthy!, avec pour ambition de faire comprendre aux jeunes Européens que manger et cuisiner des fruits et des légumes tous les jours est simple, bon marché et savoureux.

"Nous sommes partis du constat que le manque de fruits et légumes était particulièrement marqué chez les 18-30 ans, qui n'ont pas ou peu conscience de l'importance de ces aliments."

"Cette tranche d'âge est intéressante car elle correspond au départ de la maison des parents, à l'entrée dans le monde du travail... C'est une période cruciale où les bonnes habitudes alimentaires, comme les mauvaises, peuvent s'installer", explique Philippe Binard, délégué général de Freshfel Europe.

Des défis et des vidéos d'influenceurs Youtube tout au long de la campagne

Pour être sûrs de viser juste, les créateurs de la campagne ont choisi le support de communication favori des jeunes: les réseaux sociaux. "Lorsque nous faisons des campagnes de sensibilisation locales, on ne communique pas forcément de la même manière avec un Grec qu'avec un Français ou un Allemand sur les modes de consommation des fruits et légumes. Les réseaux sociaux permettent un accès au-delà des frontières. C'était pour nous le vecteur parfait pour sensibiliser un public européen", estime Philippe Binard.

En plus des posts Instagram, Twitter et Facebook identifiés sous le hashtag #400g, des influenceurs et des influenceuses diffuseront des vidéos mensuelles sur la chaîne Youtube de la campagne dans lesquelles ils et elles proposeront de relever des défis et fourniront des astuces autour de la consommation de fruits et de légumes.

"L'objectif du défi est d'interpeller les jeunes et d'obtenir leur témoignage afin de savoir comment ils ont réussi à intégrer les 400 g dans leur quotidien", précise Philippe Binard. Plusieurs youtubeurs et youtubeuses français ont accepté de se prêter au jeu, notamment Avner, Gaëlle Prudencio, Camille & Allison (Glamouze) ou encore YouCookCuisine.