4 sports indoor à pratiquer en hiver

Excellent pour améliorer ses capacités cardio-vasculaires et brûler des calories, le squash est également un moyen parfait de relâcher le stress tout en s'amusant . Accessible en club ou dans certaines salles de fitness, ce sport de raquette nécessite de trouver un partenaire de jeu. Mais on peut également se la jouer solo.

Le patin à glace

Sport d'hiver par excellence, le patin à glace peut faire l'objet d'une sortie ludique et féerique entre amis ou en famille sur une patinoire en plein air installée autour d'un monument célèbre ou au beau milieu d'un parc. Mais si on cherche une activité sportive régulière dans le but de s'entraîner, rien ne vaut la patinoire couverte.



Chauffée et bénéficiant généralement d'une surface plus grande, la patinoire d'intérieur peut représenter une bonne alternative pour quiconque souhaite améliorer son équilibre et sa coordination motrice. Le patin à glace, tout comme la plupart des sports d'équilibre tels que le roller, le surf ou le ski, permet également de renforcer les os.