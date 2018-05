4 à 5 sessions de sport par semaine rajeunissent les artères

La durée optimale d'activité physique pour ralentir le vieillissement du coeur et préserver la santé des artères correspond à 4 à 5 sessions de 30 minutes par semaine, a constaté une étude américaine.

Si pratiquer 30 minutes d'exercice physique 2 à 3 fois par semaine minimum peuvent suffire à réduire la rigidité des artères, doubler cette dose serait la quantité d'activité optimale pour prévenir le vieillissement des vaisseaux sanguins, selon des travaux publiés ce lundi dans le Journal of Physiology.

Après avoir suivi 102 individus âgés de plus de 60 ans, l'étude constate que les artères réagissent différemment à l'activité sportive selon leur taille et les quantités d'exercice fournies, après deux ans d'exercice physique.

Par exemple, l'étude montre que les individus qui faisaient de l'exercice 2 à 3 fois par semaine avaient des artères cérébrales de taille moyenne (celles qui distribuent le sang à la tête et au cou) plus jeunes. Les sportifs assidus, qui s'entraînaient au moins 30 minutes 4 à 5 fois par semaine, préservaient en plus la jeunesse des artères centrales qui alimentent la poitrine et l'abdomen, selon l'étude.

Selon le Dr Benjamin Levine, l'un des auteurs des travaux et cardiologue à l'École médicale du Sud-Ouest de l'université du Texas, ces résultats "permettent de développer des programmes d'exercice pour garder un coeur jeune et même inverser le vieillissement des vaisseaux sanguins. Des études précédentes montrent qu'attendre jusqu'à 70 ans est trop tard pour agir sur la santé cardiaque, y compris avec une année de pratique physique".

A noter que d'autres facteurs qui peuvent influencer la souplesse des artères parmi lesquels le type de sport pratiqué, son intensité, les habitudes alimentaires et l'environnement social, qui n'ont pas été pris en compte dans l'étude.

L'étude américaine a été publiée (en anglais) dans le Journal of Physiology.