2020-2021 sera une saison record de vaccination contre la grippe.

"Nous avons reçu une demande gigantesque de nos clients ", dit Michael Greenberg, responsable médical pour les vaccins en Amérique du Nord de Sanofi Pasteur, qui est l'un des trois grands fabricants avec Seqirus et GSK. Sanofi a expédié ses premiers lots le 22 juillet, trois semaines plus tôt qu'en 2019.

Eviter la grippe pour ne pas surcharger les systèmes de santé

La grippe a tué entre 24.000 et 62.000 personnes aux Etats-Unis l'an dernier.

En aidant à libérer des lits d'hôpitaux, la vaccination antigrippale est vue comme l'une des mesures de santé publique pour amortir l'autre épidémie, celle de Covid-19.

"Je suis très inquiet pour l'automne", dit Lawrence Gostin, de l'université Georgetown, qui a appelé dans la revue médicale Jama à une campagne très offensive de vaccination, voire une obligation vaccinale dans les écoles. "Les gens ne pensent pas à la grippe, ils ne pensent qu'au coronavirus."

Les Américains sont déjà parmi les plus vaccinés au monde contre la grippe : la vaccination est conseillée dès l'âge de six mois, quand d'autres pays la recommandent aux personnes à risque de complications, dont les plus de 65 ans. Résultat : 63% des enfants et 45% des adultes américains étaient vaccinés en 2018-2019 et 68% des plus de 65 ans, contre la moitié en France.

Mais cette année, les Américains vont devoir changer leurs habitudes. "Beaucoup de gens se font normalement vacciner au travail ou sur les campus mais beaucoup d'entreprises ou d'écoles sont fermées", avertit Lawrence Gostin.