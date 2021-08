10 facteurs qui expliquent le jaunissement de vos dents

Quels sont ces ingrédients responsables du jaunissement des dents et qui nous empêchent d’afficher un sourire plus franc ?

Ce sont parfois nos petites habitudes du quotidien qui viennent ternir le tableau en jaunissant nos dents ce qui n’est pas des plus glamour. Pour nombre d’entre nous d’ailleurs avoir les dents jaunes constitue vraiment une gêne, un complexe et entache à nos yeux notre capital séduction.

Avoir et garder des dents bien blanches pour afficher un sourire hollywoodien, on en rêve tous. Le marketing s’est d’ailleurs emparé de ce rêve pour nous proposer des dentifrices blancheur ou tout autre produit qui tiendrait cette promesse.

L’émail des dents, blanc à l’origine, recouvre la couche sous-jacente qu’est la dentine. Celle-ci est de couleur plus foncée ce qui explique toute l’importance de préserver une très bonne qualité et épaisseur d’émail pour garder le plus de blancheur possible à notre dentition. On mesure ainsi combien la nouvelle tendance sur TikTok qui consiste à se limer les dents est vraiment une fausse bonne idée, comme l’explique le chirurgien-dentiste Christophe Lequart.

Selon Passeportsante.com, les principaux coupables du jaunissement de nos dents se retrouvent dans nos cuisines, dans nos pharmacies mais de façon plus surprenante au niveau de notre génétique aussi. Découvrons un panel de 10 facteurs qui plombent la blancheur de notre sourire.

1. La génétique, l’hérédité

Un facteur dont on n’a pas la maîtrise et qui ne nous met pas tous sur un pied d’égalité, c’est l’hérédité. Notre génétique serait l’un des éléments marqueurs qui détermine la teinte de notre dentition. Comme évoqué sur le site du Centre dentaire Parisien E. Marcel, la teinte jaunâtre est inscrite dans notre patrimoine génétique et évoluera au fil des ans tout comme l’épaisseur et la transparence de l’émail conformément à notre programmation héréditaire.

2. Le tabac

La nicotine et le goudron s’attaquent à l’émail des dents pour ensuite jaunir et brunir la teinte de la dentine, cette couche sous-jacente à l’émail. Le tabac impacte non seulement la teinte de nos dents mais provoque de plus des caries ou des parodonties, comme mentionné par sante-pratique-paris.fr. La crise sanitaire serait peut-être d’ailleurs une motivation en soi pour arrêter de fumer !

3. Les médicaments

Certains médicaments et notamment les antibiotiques ont une influence sur la coloration de la dent qui arborera alors une teinte jaune ou brune voire grise. En effet, la dentine est vascularisée, comme épinglé par passeportsante.net or, par voie sanguine, la prise d’antibiotiques aura une conséquence inévitable sur la coloration de nos dents.

Lire aussi : Un anticorps qui régénère les dents a été découvert, bientôt la fin des dentiers ?

4. Le fluor

Plus étrangement, le fluor si essentiel à notre hygiène dentaire a un revers de médaille. Utilisé à trop forte dose, il causerait la formation de taches sur les dents qui estomperont rapidement l’effet blancheur d’origine.

5. L’hygiène bucco-dentaire

Si l’on sait toute l’importance d’une hygiène bucco-dentaire irréprochable pour la santé de nos dents, et étrangement sur notre risque de développer le diabète, elle participe aussi au maintien de la blancheur de notre dentition. Une bonne hygiène buccale globale est essentielle pour éviter les plaques dentaires, pour que nos dents brillent de tous leurs éclats et préservent leur belle teinte blanche.

6. Le café et le thé

Selon e-sante.fr, les grands responsables bien connus d’ailleurs de cette coloration jaunâtre de nos dents sont le café et le thé. Comme la cigarette, ces deux ingrédients s’arrachent le haut de l’affiche en tant que coupables du jaunissement des dents.

7. Les aliments acides

Tous ces nutriments sont eux aussi dans la ligne de mire des coupables anti-blancheur. Les agrumes consommés en grande quantité usent l’émail des dents, amincissent sa membrane et rendent ainsi la dentine aux teintes moins blanches plus apparente, comme le mentionne e-sante.fr.

Lire aussi : L’astuce bien-être pour avoir les dents blanches

8. Les aliments colorés et rouges

Tous les nutriments comme le vin rouge, les sodas et les fruits rouges impactent la blancheur de nos dents. Cuisineaz.com ajoute à cette liste les aliments suivants :

la betterave rouge

la sauce tomate

la sauce soja

9. Les bonbons

Les bonbons sont pour la plupart truffés de colorants ce qui n’arrange rien à la problématique de la coloration de nos dents. Ils nous font craquer mais ce n’est pas sans conséquence sur la coloration de notre dentition. Mais, les bonbons c’est tellement bon !

10. Le curry

Certaines épices figureraient aussi dans la liste des coupables comme le curry jaune, vert ou rouge qui sont responsables du jaunissement des dents, comme le précise aussi cuisineaz.com.

Réduire sa consommation de ces différents ingrédients s’avérerait utile pour préserver l’émail de nos dents et sa blancheur. Ces produits font cependant partie de notre quotidien mais un usage plus conscient et raisonné nous permettra d’afficher plus longtemps un sourire éclatant.

Sachez que vous pouvez aussi vous adonner à une autre tendance très en vogue qui consiste justement à se targuer fièrement d’une coloration de nos dents, le jaune deviendrait dans ce cas précis un atout séduction !