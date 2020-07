WomenSupportingWomen : les photos de femmes en noir et blanc qui surgissent sur Instagram

Un grand nombre de stars dont Khloe Kardashian, Cindy Crawford, Reese Witherspoon ou encore Demi Lovato ont posté des selfies pour promouvoir la fraternité et la solidarité . "Merci à toutes les femmes magiques de ma vie pour l’amour et le soutien sans fin. Puissions-nous tous continuer à nous éclairer les uns les autres", peut-on lire dans la caption de Reese Witherspoon, avec les hashtags #ChallengeAccepted et #WomenSupportingWomen.

Cette nouvelle tendance propose aux utilisateurs de publier des selfies en noir et blanc pour diffuser des messages d’encouragement, d’amitié et de boost de confiance des femmes.

Un porte-parole d’Instagram, cité par The Cut, a expliqué que les hashtags sont "censés célébrer la force, répandre l’amour et rappeler à toutes les femmes que se soutenir mutuellement est important."

Mardi matin, plus de 7 millions de posts ont été partagés sur la plate-forme de partage de photos avec le tag #WomenSupportingWomen. Et "la tendance continue de s’accélérer avec l’utilisation du hashtag sur Instagram qui a doublé rien qu’en un jour", a déclaré lundi une porte-parole d’Instagram au New York Times. Selon le Times, une tendance similaire est apparue il y a quelques années, lorsque des photos en noir et blanc ont été publiées avec le même tag #ChallengeAccepted pour promouvoir la sensibilisation au cancer. L’origine du phénomène reste floue mais le Times semble expliquer que le premier post a été publié le 18 juillet dernier, par la journaliste brésilienne Ana Paula Padrão.