Winkyverse, le métaverse qui initie les enfants aux technologies du futur

Métaverse par-ci, métaverse par-là. C'est simple, on ne parle plus que de cela depuis quelques mois. Une start-up française incubée à Polytechnique, Mainbot, vient d'annoncer la création de son propre métaverse, le Winkyverse. Son ambition : créer un univers numérique pour initier les enfants aux technologies encore méconnues comme la blockchain, la cryptomonnaie ou encore les NFT.

Le Winkyverse bénéficiera de sa propre cryptomonnaie (les Winkies) et utilisera la technologie blockchain de l'ethereum. Seuls les Winkies seront acceptés comme moyen de paiement. Le début d'un véritable écosystème. Cette cryptomonnaie a fait l'objet d'une première émission de jetons (en anglais ICO pour "initial coin offering") le 25 octobre. Pour faire simple, c'est une sorte de levée de fonds de cryptomonnaies.

Pour accompagner ce départ, Mainbot a dévoilé sa première collection de NFT, surnommé les Winkybots. Ces jetons non fongibles ont une importance particulière car ils pourront être utilisés dans le Winkyverse sous la forme d'avatars et il sera possible de les imprimer directement en 3D.