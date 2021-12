Vous tombez amoureux pendant les fêtes ? Attention à l'effet "snow-globing"

Tomber amoureux pendant la période des fêtes de fin d'année pourrait ressembler à un conte de fées, un scénario digne des plus belles comédies romantiques de Noël. Mais, parfois, une fois la magie des fêtes passée, votre enthousiasme retombe et votre coup de foudre prend fin. Un classique. Et cette pratique amoureuse a même un nom : le snow-globing.