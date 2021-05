Vous manquez d'imagination ? 3 conseils inattendus pour trouver de meilleures idées

Pour ce faire, il croisé les enseignements de plusieurs disciplines allant de la philosophie à l'économie en passant par les sciences de l'innovation. Il en ressort un ouvrage éclairant sur les techniques qui peuvent nous aider à résoudre plus facilement et plus rapidement des problèmes que nous nous posons au travail mais aussi dans notre vie personnelle. Il livre trois pistes étonnantes pour guider la créativité.

Si la personne en face vous dit "ça n'a aucun sens" ou "ça existe déjà je crois" ou même "bof", il est fort probable que vous abandonniez tout de suite. Parce qu' une idée est fragile et tellement vulnérable. Ou alors vous tombez sur un ami qui vous dit "C'est génial !" et vous faites "Inception"… Il faut donc identifier, autour de soi, les bonnes personnes avec qui partager nos idées.

Une majorité de personnes ne savent pas recevoir la nouveauté et ne comprennent pas comment traiter une nouvelle idée lorsque nous en parlons pour la première fois. Par exemple, vous vous réveillez un matin avec une idée de film incroyable : "J'ai fait un rêve complètement fou dans lequel je pouvais prendre le contrôle de mes rêves. Et puis après, je devenais un architecte de rêves et j'inventais des rêves dans des rêves. Et je me suis dit que j'allais en faire un film. Qu'est-ce que tu en penses ?".

Pour trouver des idées en rupture sur un sujet, il est intéressant d'analyser ce que nous avons tendance à prendre pour acquis et à le remettre en cause. Dans mon ouvrage, je donne un exemple très connu en laboratoire de recherche : la tâche de l'œuf. On demande à des cobayes de trouver un maximum de solutions pour faire en sorte qu'un œuf qui chute d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas. Spontanément, nous imaginons un œuf de poule soumis à la loi de la gravité.

Sauf que l'énoncé n'inclut aucune contrainte ! Peut-être que cet œuf est en plastique. Ou peut-être que nous ne sommes pas sur Terre et que nous ne subissons pas la pesanteur. L'œuf n'est pas non plus obligé de tomber en ligne droite : on peut le faire rouler sur une pente très douce. Si on arrive à les identifier, ces axiomes que nous prenons pour acquis, nous pouvons les remettre en cause.

Et ça fonctionne très bien lorsque l'on veut concevoir un objet. Imaginons que l'on veuille réinventer la chaise. Peut-être qu'elle n'est pas sur quatre pieds, peut-être même qu'elle n'en a pas du tout, pas plus qu'un dossier. Ce n'est peut-être même pas forcément un objet solide. C'est comme cela que l'architecte chilien Alejandro Aravena a créé Chairless, une sangle que l'on enfile autour du dos et des genoux pour tenir en place. On pourrait la qualifier de chaise la plus légère au monde. Et elle est aujourd'hui en rupture de stock.