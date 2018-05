Vous connaissez le bore-out?

Nous connaissions le “burn-out“, ou épuisement professionnel lié à un trop plein d’activité. Voici le “bore-out.“ On vous explique.

“Vous n’existez plus"

Vous vous ennuyez au travail ? Vous êtes peut-être atteint de “Bore-out“. Et cet ennui peut conduire au syndrome d’épuisement professionnel.

“C’est une déclinaison du “burn-out“ avec une différence majeure : c’est que dans le cas du “bore-out“, il y a un sentiment de honte“, explique l’avocat Montasser Charni. Derrière l’oisiveté au bureau se cache un véritable manque de stimulation intellectuelle, très dévalorisant et stressant.

“Vous n’existez plus. Vous perdez votre valeur en tant qu’être humain“, confirme une victime de “bore-out“.

“Vous vous détruisez psychologiquement“

Passer son temps à regarder l’heure et à compter les secondes, multiplier les pauses café, naviguer sur le web sans trop savoir pourquoi… Pour certains, l’ennui au quotidien peut vite devenir insupportable. Cette sous-charge de travail peut entraîner une souffrance professionnelle : sentiment d’inutilité, épuisement, stress et même dépression.

C’est notamment le cas de Frédéric Desnard, en arrêt de travail depuis 4 ans, à la suite d’une “bore-out“.

“L’ennui au travail, c’est absolument terrible puisque d’abord, vos collègues vous fuient. Vous, vous fuyez vos collègues, vous vous détruisez psychologiquement“, témoigne-t-il.

Culte de la performance, placardisation, précarité, besoin de déconnexion… En France, ils sont 500 000 à souffrir de manière psychique au travail.

“Parfois j’arrivais à obtenir 40 minutes de travail mais c’était tout et le reste de la journée, vous allez vous enfermer dans les toilettes pour pleurer“, raconte Frédéric.

Alors que le “burn-out“ fait l’objet d’une lente démarche de reconnaissance en tant que maladie professionnelle, l’ennui au travail demeure tabou. Le “bore-out“ n’est en effet pas reconnu comme une maladie. Pourtant, Frédéric est victime de crises d’épilepsie et ne peut plus travailler. Il a fait condamner son employeur pour “harcèlement moral“. Les deux parties ont fait appel de la décision.