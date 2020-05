Votre enfant refuse de manger ce que vous lui servez ? Le forcer pourrait s'avérer contre-productif

Une recherche menée sur plus de 300 familles montre que forcer les enfants à manger de tout pourrait accentuer le tempérament "mangeur difficile" de leur progéniture.

C’est l’heure du dîner et vous poussez un énième soupir devant le spectacle de votre enfant qui, la mine dégoûtée, repousse son assiette à laquelle il n’a quasiment pas touché. Si votre bambin gravite autour de l’âge de quatre ans, rien de surprenant à ce qu’il fasse la fine bouche, explique une nouvelle étude parue dans Pediatrics.

"Les parents peuvent essayer de déterminer les préférences de leurs enfants pour des régimes alimentaires plus appétissants et plus sélectifs afin d’être en meilleure santé. Mais cela n’a pas toujours l’effet désiré", prévient la chercheuse Megan Pesch, pédiatre spécialiste du développement comportemental à l’hôpital pour enfants C.S. Mott de Michigan Medicine (Etats-Unis), qui a dirigé l’étude.