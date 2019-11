Violences conjugales : les médecins de famille peuvent jouer un rôle décisif dans la prise en charge des victimes

Souvent isolées et démunies , ces femmes devraient toutefois pouvoir trouver un soutien auprès de leur médecin traitant . "Les médecins de famille sont souvent le premier ou le seul point de contact des femmes victimes de violences conjugales. Cependant, il y a eu peu de recherches pour aider à guider les médecins quant aux soins qu’ils devraient offrir aux femmes victimes de violence conjugale. Il n’existe actuellement aucune formation systématique dispensée aux médecins dans ce domaine important", regrette la Dre Jodie Valpied, co-autrice de l’étude.

Une étude dirigée par des chercheurs australiens de l’université de Melbourne et publiée dans la revue Family Practice démontre qu’un court programme de formation à l’égard des médecins de famille contribue à une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. Les violences conjugales représentent un fléau qui touche toutes les femmes à travers le monde. Cette semaine, le 131e féminicide (femme assassinée par son conjoint) a été recensé sur le territoire français en 2019. Selon les estimations mondiales de l’OMS , 35% des femmes (soit près d’une femme sur trois) indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu’un d’autre au cours de leur vie.

Une nouvelle étude australienne montre que les femmes victimes de violences conjugales se sentent mieux soutenues, plus confiantes et moins déprimées lorsqu’elles sont conseillées par des médecins de famille formés à cet effet.

Une amélioration de l’état psychologique des victimes dès les six premiers mois

Cette recherche a été menée sur 272 survivantes de violence familiale âgées de 16 à 50 ans qui ont fréquenté 52 cliniques de soins primaires en Australie. Les médecins du groupe d’intervention ont participé à une brève formation spécifiquement conçue pour accompagner les patientes qui craignent la violence de leur partenaire, tandis que celles du groupe témoin ont reçu les conseils habituellement délivrés sur les violences conjugales.

Les chercheurs ont évalué l’état psychologique des deux groupes de patientes à deux reprises. Les femmes du premier groupe ont montré de meilleurs résultats que celles du groupe témoin dès les six premiers mois suivant l’expérience.

Ces dernières ont notamment déclaré qu’elles se sentaient "plus soutenues" et "moins déprimées" que les femmes du groupe témoin.

6 mois plus tard, les patientes du groupe 1 ont déclaré qu’elles se sentaient "plus en confiance" avec leur médecin.

"Avec le temps, le fait de se sentir plus soutenues, plus confiantes et davantage remplies d’espoir pourrait inciter les victimes de violence familiale à prendre des mesures pour assurer leur sécurité ", estime le professeur Kelsey Hegarty, qui a co-signé l’étude.