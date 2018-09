Une série de vidéos sur le poil à voir sur Auvio

Tout, tout, tout vous saurez tout sur nos beaux poils! Dix capsules de 3 à 4 minutes qui vous racontent le poil de manières diverses et variées.

Rasé, épilé, supprimé, le poil est synonyme de sale et repoussant! Mais d'où vient cette répugnance globale? Jusqu'où les gens sont près à aller?

Arte en collaboration avec Honkytonk Films nous raconte l'histoire de cette petite chose qui nous veut finalement du bien. A travers la publicité, les magazines et l'art, les poils ont été mis sur le banc et on ne le rappelle sur le terrain que depuis peu.

La mode va et vient mais les poils restent!

Dans le premier épisode, on pose les bases du problème que nous pose le poil : son lien avec la saleté, la transpiration, les odeurs. Ne dit-on d'ailleurs pas "comme un poil dans la soupe"? L'association du poil et du négatif se retrouve dans les moeurs comme dans notre langage mais est-ce une raison pour continuer alors que l'on sait aujourd'hui qu'il n'est disgracieux que parce que nos codes esthétiques nous le dicte? Les stars, les féministes, les influenceuses et les performeuses assument de plus en plus leurs poils. Alors pourquoi pas nous?

Tous les épisodes sont à retrouver sur auvio pendant le mois de septembre : https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_poilorama?id=13284