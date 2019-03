Une reconnaissance au travail positive améliore la santé physique et mentale

La reconnaissance des aptitudes professionnelles est un facteur essentiel pour le bien-être des salariés au sein d'une entreprise. Une récente étude menée par des chercheurs de l'Université d'Etat de Portland (Oregon, Etats-Unis) le confirme et révèle des effets étonnants.

Publiées dans The Journal of Positive Psychology, les recherches montrent qu'en plus des conséquences bénéfiques sur le moral et la productivité, recevoir régulièrement des retours positifs sur la qualité de son travail favoriserait un meilleur sommeil, réduirait les maux de tête, ainsi que les autres symptômes physiques liés au stress, et encouragerait une alimentation plus saine.

L'étude a porté sur un groupe d'infirmières de l'Oregon, une profession où le taux d'épuisement professionnel est particulièrement élevé. "Les infirmières effectuent un travail souvent ingrat. C'est très physique, et elles se font régulièrement crier dessus par leurs patients, surtout ceux qui sont au plus bas niveau de leur forme. Lorsqu'elles reçoivent de la gratitude, cela les stimule", explique David Cadiz, professeur à l'Université d'Etat de Portland et co-auteur de l'étude.





Si les recherches n'ont été menées qu'au sein de la profession d'infirmière, les auteurs de l'étude attirent l'attention sur le fait que de nombreuses personnes établissent un lien intrinsèque entre leur bien-être personnel et le sentiment de satisfaction qu'elles éprouvent en exerçant leur travail.

"Les employeurs qui comprennent ce phénomène et réagissent en conséquence peuvent créer des changements sociaux et économiques positifs", souligne l'étude.