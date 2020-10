Une personne sur deux trouve davantage de réconfort auprès de son animal de compagnie que de son conjoint !

Sources de réconfort, compagnons de jeu, confidents... Les êtres à quatre pattes occupent une place de plus en plus importante dans le cœur des Français. Selon un récent sondage réalisé par la plateforme communautaire Woopets, 55% d'entre eux déclarent même ressentir plus d'amour pour leur animal que pour leur conjoint.

Chiens et chats : de l'attention et du réconfort en toutes circonstances

Deux tiers des sondés désignent par ailleurs leur animal de compagnie comme "leur principale source d'amour". Sur ce point précis, Médor ou Minet volent la vedette au conjoint (13%), à la famille (19%) ou encore aux amis (2%). Une déclaration nettement marquée chez les femmes (56%) et chez les personnes âgées de plus de 50 ans (33%).

Quant aux raisons de ce débordement d'amour, 41% expliquent que l'animal est toujours là, y compris lorsque "ça ne va pas".

Selon la psychologue clinicienne et docteure en éthologie Sarah Jeannin, ces résultats ne sont pas si étonnants : "Le rapport que l'on entretient avec son animal de compagnie est unique en son genre. Si votre chien sera en principe toujours content de vous retrouver le soir, ce ne sera pas toujours le cas du conjoint qui malgré tout l'amour qu'il peut vous porter, n'aura pas forcément l'énergie de vous accorder autant d'attention et d'affection après une journée éreintante de travail", explique la psychologue. De plus, votre chien ressent votre stress et s'en inquiète.

L'experte souligne également l'aspect important de "confident" que les humains vont trouver auprès de leur animal : "Parfois, on a juste besoin d'une présence apaisante pour exprimer ses émotions, sans recevoir de conseil en retour. Avec un compagnon à quatre pattes, on peut s'exprimer librement, sans craindre sa mauvaise humeur ou son jugement. De plus, aucun risque que notre animal révèle à quiconque ce qu'on lui raconte !".