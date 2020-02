Une personne sur cinq préférerait avoir un chien qu'une relation amoureuse

Vous avez plus envie de mettre des photos de votre chien (ou chat) que de liker les photos de couple de vos amis ? Si on préférerait clairement avoir des images de chiots plutôt que de couples, sachez que nous ne sommes pas les seuls. De nouvelles recherches ont révélé qu’ une personne sur cinq préfère réellement avoir un chien de compagnie plutôt que d’être en couple.

La Saint-Valentin n’est plus très loin et vous en avez déjà marre de ces images de couples parfaits qui polluent vos feeds Facebook et Instagram ?

Bill Lambert, porte-parole du Kennel Club, ajoute selon Unilad : "Les chiens aident leurs propriétaires à se détendre , que ce soit avec une promenade quotidienne en plein air ou avec un câlin sur le canapé. Ils peuvent également être à votre écoute et aider leurs propriétaires à lutter contre le stress ou à améliorer leur santé et leur condition physique ".

La recherche a également révélé qu’un peu moins d’un quart des répondants étaient d’accord pour dire qu’ils se souciaient moins d’être célibataires quand ils ont un chien. On est sûrement plus content de rentrer chez soi pour être accueilli par une boule de poils qui nous aime plutôt que par un être humain qui va nous engueuler parce qu’on a oublié le lait.

Malgré ces résultats, et pour ceux qui ont quand même envie de rencontrer l’amour, avoir un chien peut être un atout. Plus d’un cinquième des personnes interrogées ont déclaré qu’on leur avait proposé un rendez-vous ou qu’ils avaient carrément trouvé l’amour en promenant leur chien. Et si vous voulez tout savoir, apparemment, les beagles, les épagneuls springer et les bergers allemands seraient les races qui attireraient le plus un partenaire potentiel (c’est une étude anglaise donc on ne promet rien pour nos contrées belges).

Donc si vous n’avez pas envie de passer le reste de l’année seul(e), vous pouvez toujours aller promener votre chien au parc. Qui sait ?