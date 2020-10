Une même vision du monde est plus importante que des caractères communs dans une relation

Qui se ressemble, s’assemble, les opposés s’attirent, tous ces dictons sur les relations mais une étude vient bouleverser ces idées reçues : partager une même vision du monde serait la pierre angulaire de toute relation réussie, tant en amitié qu’en amour. Beaucoup ont déjà ressenti l’impression de coup de foudre. Que ce soit en amour ou en amitié, vous croisez cette personne et en quelques minutes, vous êtes sur la même longueur d’onde. Avant même de savoir ce que fait cette personne dans la vie, quels sont ses hobbys ou son plat préféré, vous avez déjà ri ensemble et parfois déjà discuté de sujets bien plus sérieux. En un mot, le courant passe (vous avez remarqué comme les métaphores sur ce type de relation sont fortement liées à l’électricité ?), la connexion est établie dans les deux sens. Mais, si vous ne vous connaissez pas et n’avez pas pu remarquer vos traits de caractère semblables (ou pas), pourquoi et comment avez-vous eu cette connexion ? Lire aussi : Les 3 ingrédients d’un couple qui dure Le secret qui rend nos conversations avec certaines personnes si faciles et agréables se retrouve dans ce dont nous parlons ensemble. Les belles conversations dont vous vous rappelez et qui ont marqué vos amitiés ou vos amours concernaient plus souvent le monde et votre vision de celui-ci que vos traits de caractère ou vos goûts personnels. La psychologue de l’Université Columbia (USA) Maya Rossignac-Milon, interviewée par la BBC, appelle cela "donner un sens au monde ensemble". Et elle pense que c’est le secret de bonnes relations, tant amicales qu’amoureuses.

La réalité partagée : le secret des relations qui marchent Si de nombreuses recherches se sont concentrées sur les sentiments que l’on ressent les uns pour les autres, très peu se sont posées la question de ce qu’appelle Maya Rossignac-Milon : le troisième partenaire de toute relation, la réalité partagée. Citant l’écrivain CS Lewis : "Ce qui pousse les gens à être amis, c’est qu’ils voient la même vérité. Ils le partagent." Avec sa co-chercheuse E Tory Higgins, Maya Rossignac-Milon a développé un questionnaire qui analyse la mesure dans laquelle les couples vivent une réalité partagée. Lire aussi : Comment pouvez-vous améliorer la qualité de vos relations ? Un chercheur demande à chaque partenaire d’évaluer son accord ou son désaccord avec des affirmations telles que "Nous pensons souvent aux choses exactement au même moment" ou "Grâce à des discussions, nous arrivons souvent à une perspective commune". Elles ont trouvé des preuves que les personnes qui vivent davantage la réalité partagée avec leur partenaire se sentent également plus engagées les unes envers les autres. En effet et en toute logique, les couples qui vivent davantage cette fusion cognitive, se sentent également plus proches émotionnellement.

Le coup de foudre se baserait sur la réalité partagée plutôt que sur les personnalités La recherche de Maya Rossignac-Milon remet donc en question la fameuse idée reçue sur les nouvelles relations : nous sommes surtout attirés par des personnes qui nous ressemblent. Selon Paul Eastwick, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Davis qui étudie les relations : "Ce qui est particulièrement fascinant dans le travail du Dr Rossignac-Milon sur la réalité partagée, c’est qu’il rappelle que la similitude est souvent une chose que deux personnes créent ou découvrent ensemble dans l’instant. Ce n’était pas "là" sur papier avant que l’interaction n’ait lieu." Bien que nous pensons souvent chercher des personnes qui correspondent à nos préférences, la théorie de la réalité partagée suggère que nous ne saurons peut-être pas quelles sont nos réelles préférences jusqu’à ce que nous rencontrions l’autre personne. De nombreux sites de rencontres en ligne sont conçus autour du principe que si vous pouvez rassembler suffisamment de données sur un individu, vous trouverez une correspondance parfaite. Cependant, si une nouvelle relation est un acte de créativité mutuelle comme le suggère cette étude, le bon match peut être très difficile à prévoir…