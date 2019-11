Une meilleure hydratation pour favoriser la capacité à se montrer multitâches chez les enfants?

Une meilleure hydratation améliorerait la capacité des enfants à effectuer plusieurs tâches à la fois, selon une nouvelle étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de l'Illinois.

Ils ont étudié un groupe de 75 enfants âgés de 9 à 11 ans et divisés en trois sous-groupes. Le premier a continué à s'hydrater comme à son habitude sur une période de 4 jours. Le deuxième a bu une demi-litre d'eau par jour et le troisième, 2,5 litres d'eau par jour sur la même période.

Les chercheurs ont ensuite mesuré l'hydratation urinaire et les performances cognitives de ces jeunes participants au début de l'expérience, puis au bout de quatre jours. Les résultats ont été publiés dans la revue The Journal of Nutrition.

Mieux hydratés, les enfants qui sont passés à une consommation de 2,5 l d'eau par jour sur 4 jours ont démontré une plus grande réactivité lors d'un test d'alternance de tâches, conçu pour mesurer la souplesse cognitive.

Cependant, aucune différence n'a été constatée dans la mesure de l'attention et de l'inhibition. Les enfants les mieux hydratés dès le début de l'expérience ont également eu plus de succès dans l'activité d'alternance de tâches.

"De récentes données relatives aux biomarqueurs urinaires ont révélé que plus de la moitié des enfants aux États-Unis sont probablement mal hydratés", a déclaré Naiman Khan, directeur de l'étude. "Nous étudions depuis longtemps les effets de l'alimentation sur la cognition des enfants mais l'occasion de promouvoir la fonction cognitive chez les enfants via la consommation d'eau est très importante. Les enfants courent un plus grand risque de déshydratation involontaire: ils dépendent des adultes pour reconnaître leurs besoins et pour accéder à l'eau."

"Il s'agit de la première étude, à notre connaissance, qui fait varier l'absorption d'eau sur plusieurs jours et mesure les différences de performances cognitives chez les enfants", a déclaré Khan. "C'est également l'une des premières études à exploiter toutes les mesures d'hydratation de l'urine disponibles, notamment l'osmolalité, la densité et la couleur."

"Les enfants qui étaient déjà mieux hydratés ont tendance à afficher une plus grande capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément et témoignent de temps de réaction plus courts. Les enfants qui ont augmenté leur consommation d'eau ont également fait augmenter leur capacité à effectuer plusieurs tâches", a déclaré Khan.

"Ces résultats suggèrent que les comportements liés à la santé des enfants, tels qu'une hydratation correcte, peuvent favoriser des opérations cognitives complexes [...]. Ces aspects de la cognition sous-tendent la réussite scolaire. Il est donc intéressant de réfléchir à des interventions peu coûteuses sur le mode de vie, comme l'augmentation de la consommation d'eau, pour améliorer la santé cognitive et cérébrale et favoriser une efficacité tout au long de la journée scolaire ", ajoute l'autre auteur de l'étude, Charlles Hillman.