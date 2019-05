Une ligne de soutien pour se remettre de la fin de Game of Thrones

Pour la modique somme de 40£ de l’heure, vous pouvez vous faire aider pour surmonter la difficile épreuve de la fin de Game of Thrones.

De nombreux fans sont d'ores et déjà dévastés de ne plus pouvoir s’évader à Westeros, rager sur les personnages, les pleurer, établir des théories. Sans parler de la polémique autour de cette 8ème saison qui aura divisé les fans plus que jamais avec dans un camp, les puristes qui ne se retrouvent pas dans la précipitation avec laquelle les évènements se passent et, dans l’autre camp, les fans qui aiment les surprises et se laissent aller au gré des rebondissements plus ou moins attendus.

Pour pouvoir surmonter cette perte, un service de soutien a été mis en place en Angleterre pour les personnes qui ressentent le besoin de s’exprimer à un professionnel dans un environnement où on ne les jugera pas. Une des options sert a « deal with GoT loss » (gérer la perte de Game of Thrones) et vous mettra en contact avec des gens qui pourront vous guider pour vous remettre de la fin de la série culte pour un prix partant de 20£ la demi-heure.