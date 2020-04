Une étude analyse les conséquences d'un mois de confinement sur le bien-être.

Les vertus du travail, même à distance

Après un mois de mesures de confinement, 34% des participants n'avaient pas quitté leur domicile, 14% l'avait quitté seulement une fois et 22% avait quitté leur foyer plus de cinq fois. Plus d'un quart des participants (27%) avaient quitté leur domicile pour travailler pendant le confinement alors que 38% travaillaient de la maison et que 25% avait dû arrêter toute activité professionnelle.

Leurs résultats ont montré que les personnes qui avaient dû arrêter de travailler rapportaient une santé mentale et physique moins bonne, plus de désarroi et un niveau moindre de satisfaction envers la vie que les personnes qui avaient continué à se rendre à leur travail. Les personnes en télétravail affichaient aussi une meilleure santé mentale que les personnes au chômage.

"Le travail peut donner un but et permettre une routine, ce qui est particulièrement important au cours d'une période de pandémie mondiale", explique le coauteur.

De plus, les personnes qui souffraient de troubles médicaux chroniques et qui vivaient dans des zones plus touchées par le virus rapportaient aussi une moins bonne santé mentale et physique et se disaient moins satisfaites. En revanche, les chercheurs ne sont pas arrivés aux mêmes résultats chez les personnes ne souffrant pas de troubles médicaux chroniques.