Une app crée vos émotions: un simple clic et vous êtes calme!

Hapbee | Choose How You Feel - 19/02/2020 Get Hapbee Here! -- https://hapbee.com/launch Learn More -- https://hapbee.com/ Sign Up For Our Newsletter -- https://hapbee.com/newsletter Check out these other videos... ????Hapbee is launching on Indiegogo -- https://youtu.be/l8w9RrhlrRQ ????Hapbee's first TV mention on KTLA -- https://youtu.be/9oJuvF9ilLk ???? How to use Hapbee -- https://youtu.be/R0M3d00bnfM #wellness #wearables #magnets #happy #alert #sleepy #zen Follow us on… INSTAGRAM -- https://www.instagram.com/gethapbee/ TWITTER -- https://twitter.com/behapbee FACEBOOK -- https://www.facebook.com/BeHapbee/