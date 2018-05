Dans « Je cuisine un jour bleu » Josef Schovanec, autiste asperger, propose des solutions pour aider les personnes autistes à s’alimenter.

Le philosophe français Josef Schovanec est autiste asperger. Suite à une rencontre avec le gastronome Claude Carat, il décide d’écrire un livre de recettes par et pour les personnes autistes : " Je cuisine un jour bleu " publié le 20 mars 2018 aux éditions Terre Vivante.

Le livre propose des recettes et témoignages fournis par les familles de personnes autistes. Il vise à aider les personnes autistes et leur entourage à trouver des solutions pour cuisiner et s’alimenter, mais aussi sensibiliser le public aux troubles autistiques, qui touchent plus de 600 000 personnes en France.

Une sensibilité gustative et culinaire

La sensibilité particulière des personnes autistes aux stimuli sensoriels impacte aussi leur alimentation. Ils peuvent être très sensibles à la couleur, la température, la consistance ou les textures de leur nourriture. Jusqu’à ne pas pouvoir s’alimenter. Josef Schovanec explique avoir été " gravement anorexique " lorsqu’il était jeune, un trouble alimentaire qui touche beaucoup de personnes autistes.

" Il y a aussi des enfants qui ne mangent que des aliments d’une certaine couleur, ou avec une certaine température, ou avec une certaine présentation. " ⁃ Josef Schovanec

Proposer des solutions

C’est à ces difficultés que le livre de Josef Schovanec et Claude Carat propose des solutions : " À chaque difficulté, à chaque obstacle, avec un petit coup de génie, on peut trouver une solution. "

Le philosophe prend l’exemple d’un macaron " goût citron ", dont seul le coeur du macaron a réellement un goût de citron, mais pas le biscuit. Un détail anodin pour certains, mais qui devient une " difficulté majeure " pour une personne sensible " à la fois sur le plan gustatif, à la fois (..) au mensonge ". D’où la proposition de " macarons autistes ", des macarons " qui tiennent leurs promesses et qui sont véritablement au goût de citron ".