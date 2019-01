Un jeu vidéo aiderait les enfants autistes et hyperactifs

Des chercheurs de l'hôpital pour enfants de Philadelphie ont évalué un jeu vidéo fournissant des stimulis sensoriels et moteurs et ayant pour but d'aider au traitement des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA) et de troubles de déficit de l'attention/d'hyperactivité (TDAH).

D'après la présente étude, 50% des enfants atteints de troubles du spectre autistique présentent des symptômes de TDAH. Or les médicaments fournis pour les troubles du TDAH fonctionnent moins bien lorsque les enfants présentent également des troubles du spectre autistique. Les scientifiques explorent donc au quotidien de nouveaux traitements alternatifs.

Parmi eux, le projet EVO, un jeu vidéo thérapeutique, qui a été examiné par une équipe de chercheurs.

L'étude, financée par Akili interactive, société conceptrice du jeu vidéo EVO, a été réalisée sur 19 enfants âgés de 9 à 13 ans et souffrant de TSA et de symptômes du TDAH. Ces enfants présentaient donc des risques élevés d'altération de la fonction cognitive, notamment dans leur capacité à se concentrer et être attentifs.

Les 19 enfants ont été divisés en deux groupes. Certains ont reçu le traitement EVO, c'est-à-dire le jeu vidéo thérapeutique, l'autre groupe a disposé d'un traitement sous forme d'activité éducative impliquant la reconnaissance des formes. Les chercheurs ont mesuré l'attention objective des enfants, leur mémoire, ainsi que les différents symptômes du TDAH.



L'étude a révélé que les enfants adhéraient au projet EVO à hauteur de 95% des séances.

Les parents et les enfants ont déclaré que le traitement EVO était utile pour améliorer la capacité d'attention.

Les chercheurs prévoient de développer une étude plus vaste, impliquant un plus grand nombre de participants pour évaluer l'exactitude des résultats de la présente analyse.