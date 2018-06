Un dispositif portatif pour repérer la schizophrénie

Pour la première fois, un dispositif portable développé pour enregistrer l'activité électrique de la rétine a réussi à diagnostiquer avec précision la schizophrénie, une pathologie psychiatrique qui touche environ 1% de la population, a annoncé une équipe de chercheurs américains.

La consultation pourrait ressembler à une visite chez l'ophtalmologue. En l'espace de deux minutes, des chercheurs de la Rutgers University (New Jersey, États-Unis) ont pu identifier une schizophrénie chez 25 patients en utilisant un appareil portatif, RETeval, développé pour enregistrer l'activité électrique de la rétine via une électrode placée sous la peau.

La machine, qui tient dans une main, a été mise au point en se basant sur des études précédentes montrant que les personnes schizophrènes avaient une activité électrique anormale dans la rétine, comme chez les patients présentant des troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. "C'est la première fois qu'un dispositif portable est utilisé pour ces tests", précise l'étude.

Selon les chercheurs, l'appareil indique avec précision l'activité électrique plus faible dans la rétine "au niveau de couches cellulaires multiples, y compris dans des types de cellules qui n'avaient pas été étudiés auparavant dans la schizophrénie". Les 50 participants de l'étude ont été testés à la lumière normale et après avoir été assis dans l'obscurité pour 10 minutes pour évaluer l'activité dans les différents types de cellules rétiniennes. 10 à 20 lumières blanches ou colorées d'intensités diverses contre un contexte blanc ou coloré ont été projetées, précise l'étude.

Les auteurs voient dans cet outil un moyen futur rapide et économique à utiliser par les professionnels de santé (cliniciens, psychiatres, infirmières) dans leur cabinet pour diagnostiquer, évaluer l'efficacité du traitement et prévoir la rechute et la sévérité des symptômes.