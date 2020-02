Un cours de simulation pour aider les médecins à annoncer de mauvaises nouvelles aux patients.

Annoncer à une personne qu'elle souffre d'une maladie grave ou signaler le décès d'un patient à ses proches est une étape délicate et une grande responsabilité pour un médecin . Quelle est la bonne distance à adopter et quels mots choisir pour ne pas effrayer la personne assise face à lui?

L'université américaine de Northwestern propose des cours de simulation à des étudiants en médecine afin de leur apprendre comment annoncer une mauvaise nouvelle à un patient et à les accompagner tout au long de l'épreuve.

Informer et rassurer

Autant de questions qui nécessitent un programme spécifique, comme celui proposé aux étudiants de la faculté de médecine Feinberg de l'université Northwestern (Etats-Unis).

Dans ce cours de simulation, les futurs médecins apprennent à choisir les mots appropriés, en évitant le jargon médical afin de s'assurer que le patient comprenne tous les enjeux de son diagnostic, tout en le rassurant.

Les étudiants apprennent également à se montrer attentifs aux réactions et aux émotions des patients.

"Nous savons que les patients et les familles se souviennent à jamais de ces conversations. Il est préférable de pratiquer ces compétences dans un environnement simulé où personne n'est blessé, de sorte que lorsque vous le ferez dans la vie réelle, les gens comprendront la nouvelle, leurs prochaines étapes et sauront qu'ils sont accompagnés dans cette épreuve", explique dans un communiqué Julia Vermylen, professeure adjointe de médecine et d'enseignement médical à Feinberg.