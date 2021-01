Un "catalyseur" au travail... ça veut dire quoi ?

Dans le monde de l'entreprise 2021, le "catalyseur" a tout de l'employé de l'année. Curieux, il a une force de proposition immense, des idées explosives et positives et une aptitude à se projeter dans l'avenir et à en tirer une vision précise, presque déstabilisante par sa justesse. Ce qui peut être difficile dans l'ambiance actuelle que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel où les confinements à répétition peuvent entacher la motivation des travailleurs .

En entreprise, le catalyseur est un profil d'employé innovateur et créatif. Il est capable d'avoir des idées précises même lors de périodes plus incertaines comme celle que nous vivons avec la Covid-19. Un profil à repérer rapidement pour relancer ou maintenir les projets de votre organisation.

La plus grande difficulté n'est pourtant pas de les repérer au sein des équipes mais plutôt de leur laisser assez d'espace pour qu'ils s'expriment car ils possèdent de vraies caractéristiques de leadership et d'impulsion de changement.

Mais comment les reconnaître ? Ils sont souvent impatients face à la situation actuelle des choses et bougent à en donner le tournis. Leur rythme est effréné. Des idées, ils en donnent, et elles sont souvent qualifiées au mieux d'originales au pire de marginales.

VUCA, un modèle militaire appliqué au monde de l'entreprise

Ces catalyseurs prennent d'autant plus d'importance dans les périodes de transition. Un changement dans la culture d'entreprise, un nouveau manager ou encore une pandémie de Covid-19 à surpasser par exemple. Ces employés sont des piliers dans les chamboulements organisationnels et nagent parfaitement dans la "mer incertaine".

Comme le rappelle Fast Company, le profil du catalyseur et ses compétences se révèlent être en phase avec le modèle VUCA que 2020 et la pandémie auraient illustré à merveille. Au départ, ce terme militaire est utilisé par l'US Army War College dans les années 90 pour s'adapter au contexte qui a suivi l'effondrement de l'URSS.

L'acronyme VUCA sert à décrire les axes sur lesquels les entreprises peuvent se baser pour améliorer leur leadership et leur management dans un monde complexe et incertain.

VUCA signifie volatilité (des décisions à prendre dans une situation et les réajustements à faire en fonction de son évolution); incertitude (celle qui régit une entreprise quant aux conséquences de l'apparition d'un concurrent imprévu dans son marché); complexité (celle d'intéragir avec un nombre plus élevé d'interlocuteurs, d'entreprises, de secteurs) et ambiguïté (avoir une lecture différente et ne pas distinguer des relations de causes à effets).

Cet acronyme définit nos modes de vie en constante évolution. Ces quatre lettres sont une sorte de guide dans un monde en mutation.

Pour répondre aux changements créés par la pandémie et aux défis qu'attendent les entreprises pour survivre et continuer d'innover, ces catalyseurs semblent être les visionnaires qu'il faut avoir avec soi.