Un algorithme pourrait décoder les pleurs de votre bébé

Enfin un moyen de savoir ce que votre bébé veut vous dire en pleurant.

Des chercheurs de l’Université Northern Illinois et du College of New Jersey ont annoncé la possibilité d’un algorithme permettant de décrypter les pleurs des bébés en 5 catégories : besoin d’être changé, d’être nourri, de recevoir de l’attention, de sommeil et d’inconfort.

Après avoir enregistré 48 pleurs différents de 26 bébés hospitalisés, ils ont pu y déceler des modulations communes. Mais le chemin est encore long avant de pouvoir créer un algorithme qui fonctionne et les scientifiques devront analyser des milliers de sanglots de bébés différents afin de le rendre efficace. Cependant, Mme Bonenfant, professeure de l’Université du Quebec à Montréal, soutient que rien ne remplacera jamais le savoir d’un parent :

La machine ne sera pas meilleure que l’humain, parce que la machine à la base a besoin de bases de données où on lui a clairement indiqué quel pleur signifie telle chose, et quel pleur qui signifie telle autre chose, prévient l’experte. C’est pour ça que l’intelligence artificielle ne sera pas meilleure qu’un parent.

Ce n’est pas pour tout de suite mais peut-être que la génération suivante pourra avoir une conversation avec son bébé qui ne parle pas encore !