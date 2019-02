"Tu bandes" le compte instagram des préjugés sur la masculinité

On voit fleurir les comptes Instagram féministes qui essaient de mettre en avant et d'expliquer les (trop nombreux) problèmes que les femmes rencontrent aujourd'hui dans leur vie professionnelle, personnelle, sexuelle. Et si on parlait un peu de la pression que les hommes subissent?

Sans mettre en compétition les difficultés de la société pour une femme ou un homme, il est vrai que le sexe dit "fort" subit aussi une pression : performance, force, courage. Si l'on ne rentre pas dans ces clichés de virilité, on peut se sentir en décalage. De plus, avec les comptes qui donnent la parole aux femmes, on entre vite dans des amalgames où on met tous les hommes dans le même panier (qui n'a jamais dit "tous des salauds"?).

"J’avais envie de crier qu’on n’est pas tous les mêmes."

Le compte Tu Bandes, que vous pouvez suivre sur insta, essaie de laisser la parole (anonymement) aux hommes et leur permet de se rendre compte qu'il ne sont pas seuls dans leurs problèmes. Un échantillon :