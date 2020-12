Trois raisons de penser que 2020 vous a (aussi) apporté sa dose de bonheur.

S'il s'agit sans doute de la pire depuis des décennies sur le plan moral, elle a également par certains aspects réussi à nous faire sourire, à changer certaines de nos mauvaises habitudes et à nous faire ressentir quelques moments de bien-être. Si, si, on vous le promet ! La preuve par trois.

Non, 2020 n'a pas été une année (totalement) horrible.

Des instants pour soi, un retour à l'essentiel

Des instants pour soi, un retour à l'essentiel. - © mixetto - Getty Images

Confinement oblige, nous avons passé beaucoup plus de temps à la maison en cette année 2020, nous permettant de nous consacrer à des activités que nous n'aurions sans doute jamais envisagé en temps normal. Si certains ont cherché à se confectionner un home sweet home douillet, d'autres ont utilisé ce temps pour prendre soin d'eux à coups de rituels cocooning, et une poignée s'est même lancée dans la couture, la cuisine ou encore les mandalas.

Des activités qui ont apporté tout au long de l'année sérénité, confort et bien-être, et qui ont permis de faire face à cette période difficile. Plusieurs études ont d'ailleurs montré pendant le premier confinement que structurer sa journée avec diverses activités permettait de garder le moral. Celles et ceux qui ne s'accordaient pas ce temps auparavant pourront se servir de cette épreuve pour introduire ces moments indispensables à leur quotidien.

Mais plus encore, hommes et femmes, et ce aux quatre coins du monde, ont ressenti le besoin de se tourner vers des choses essentielles qui ont profité à leur santé mentale.

La nature a d'ailleurs plus que jamais été au cœur des préoccupations de chacun cette année. Plusieurs scientifiques se sont penchés sur le sujet, montrant les bienfaits des richesses de la planète durant une telle période, tandis qu'une récente étude menée par des chercheurs de l'Université du Vermont aux Etats-Unis a révélé que la nature a été la principale valeur refuge des hommes, et davantage encore des femmes, pendant la pandémie. De la simple promenade à des activités artistiques en plein air en passant par le jardinage, chacun a puisé dans les ressources de Mère Nature pour prendre soin de sa santé mentale.