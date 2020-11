"Transitionneur" : nouveau terme en vogue pour décrire les changements de modes de vie ?

Derrière la transition se cachent ses acteurs : les transitionneurs. Et ce terme est né bien avant la prise de conscience massive du réchauffement climatique et la pandémie actuelle. Pourtant, il pointe avec justesse ce que notre société traverse comme changement dans les modes de vie. "Transitionneur", ce mot brille comme une lumière qui clignote dans le noir. Il apparaît puis disparaît pour réapparaître timidement depuis 2010.

"Nous sommes tous des transitionneurs" Terme issu de la notion de "transition", les transitionneurs émergent et deviennent les acteurs de la transition écologique et durable : retour de la consommation locale, migration des villes aux campagnes, culture de potagers collectifs... A peu près tout ce qui nous régit en ce moment et qui permet sans complexe de dire que nous sommes tous et toutes des transitionneurs à notre échelle. Mais ce processus long, lent et fastidieux trouve ses racines en Angleterre auprès d'un homme du nom de Rob Hopkins. Professeur de permaculture, il fonde en 2005 le mouvement des "Villes en Transition" à Totnes, petite ville de 7.700 habitants dans le Devon, au sud du pays. Ce professeur constate que deux catastrophes menacent l'espèce humaine : l'épuisement des ressources pétrolières et le réchauffement climatique. Deux catastrophes qui, selon lui, sont inévitables. Alors, il propose pour casser l'interdépendance de l'économie mondiale, de remettre petit à petit, grâce à des groupes de personnes, le local au centre de l'économie, de la production agricole, pour favoriser une autonomie et autosuffisance alimentaire.

La transition s'accélère Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020, la Fondation des Transitions organisera l'Université des Transitionneurs. Deux jours de visioconférence sur le thème de "l'expérience d'un tiers lieu transitionneur". Accessibles à tous, ces conférences en ligne auront pour but de réfléchir, de partager des idées avec et pour les communautés locales innovantes. La Fondation des Transitions rassemble des labs travaillant tout au long de l'année sur les défis de la mutation à travers les notions de "prendre soin", de gaming ou encore de mobilité. Ils proposent des pistes de réflexions, des rapports d'experts et des travaux collectifs basés sur les cinq principes clés de la fondation : renforcer les capacités et attirer les talents, donner toute sa place technologique à l'innovation, changer les comportements et rendre acceptables les transitions, innover dans les financements et gérer les temporalités.