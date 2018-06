Tendance instagram : le woman body positive

Instagram c'est plein de nouvelles tendances et on vous parle aujourd'hui d'une en particulier.

Instagram sert à montrer à quel point les femmes sont belles et sans cellulite, à quel point leurs visages sont parfaits, leurs maillots les met en valeur, etc. Sauf que depuis quelques temps, l'inverse est vrai aussi! On vous en parlait déjà à propos de Chessie King mais cette tendance à exploser les canons de beauté est de plus en plus visible et parfois même trash.

On retrouve des images parfois choquantes de sexualité, de corps de femmes et de tout ce qui tourne autour de la féminité (les règles par exemple). Mais instagram a un système de censure assez stricte donc pour le contourner, les instragrameuses redouble d'inventivité et d'humour.

Les comptes à suivre :