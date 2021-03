Télétravailler en pyjama peut vous déprimer (mais ne nuit pas à votre productivité).

Traîner en pyjama pour télétravailler ne nuit pas à la qualité de votre travail. En revanche, cette nonchalance vestimentaire risque de vous déprimer. Et c'est scientifiquement prouvé !

Depuis que le travail à la maison est devenu la norme, nombreux sont ceux à rester emmitouflés dans leur pyjama plutôt que de sauter dans une tenue de bureau. On aurait tendance à les traiter de flemmards. Heureusement, la science est arrivée à leur rescousse : non, traîner en pyjama ne remet pas en cause leur productivité.