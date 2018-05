Surmonter le traumatisme post-cambriolage

Se faire cambrioler est une situation encore trop fréquente. On n'en ressort jamais indemne : beaucoup de victimes subissent un choc post-traumatique. En effet, le vol du domicile, c'est comme un viol de la vie privée. Tout comme les violences physiques, le cambriolage est une situation mal vécue par les victimes.

Qu'est-ce que l'état post-traumatique ? Il s'agit d'un ensemble de réactions ou symptômes qui peut se développer chez une personne après qu'elle a vécu un traumatisme. Quiconque est exposé à un événement d'une grande intensité peut en développer. Il risque le fait de revivre l'événement en pensée de manière persistante, mais aussi l'évitement des situations qui rappellent l'épisode, avec un émoussement des réactions générales. Bien que certaines variables personnelles puissent augmenter la probabilité de développer un stress post-traumatique, il semble que le facteur le plus déterminant soit la gravité de l'événement vécu.

Qu'est-ce que l'état post-traumatique? - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto

Le cambriolage crée un sentiment d'insécurité Nous sommes, pour une immense majorité d'entre nous, convaincus d'être à l'abri des cambriolages. Jusqu'au jour où nous nous faisons cambrioler, ce qui fait voler en éclats notre sentiment de sécurité. Or ce dernier fait partie de nos besoins vitaux après ceux de boire, de manger et de dormir. S'il n'est pas satisfait, nous nous sentons mal, anxieux, et nous avons des difficultés à nous impliquer dans des projets. Le sentiment d'insécurité nous empêche de dormir tranquille, de nous sentir en paix et de consacrer notre énergie à nos projets. Cette énergie est en partie engloutie par le stress.

Le cambriolage crée un sentiment d'insécurité - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto

Une violation de l'intimité On constate que le logement est pour certaines personnes comme un prolongement d'elles-mêmes. Comme si leur enveloppe corporelle s'étendait jusqu'à inclure leur maison. Il n'est en effet pas rare que certaines victimes disent s'être senties comme "violées" par le cambriolage. Notre domicile est un lieu privé où l'on se sent en sécurité et où l'on se ressource avec ceux qu'on aime ou qu'on y a invités. L'effraction d'intrus remet brutalement en cause cette conviction et c'est très déstabilisant. C'est pourquoi un cambriolage peut provoquer des réactions très violentes.

Une violation de l'intimité - © LuckyBusiness - Getty Images/iStockphoto

Réagir, pour ne pas se laisser envahir par détresse Il ne faut pas laisser les blessures d'un cambriolage ouvertes. En effet, si vous restez dans la position de victime ou de traumatisme, certains troubles peuvent apparaitre. Votre vie en sera gâchée. Vos proches vous fuiront au bout d'un moment. Il faut donc prendre des mesures rapidement pour ne pas se laisser envahir par la peur, la colère, la rancune, le sentiment d'injustice et autres.

Réagir, pour ne pas se laisser envahir par la détresse - © PeopleImages - Getty Images

Comment retrouver une vie normale ? Après avoir été victime d'un cambriolage, la première chose à faire est d'en parler à votre entourage. Ainsi, vous pourrez évacuer votre peur, vos angoisses en les partageant avec vos proches. L'idéal serait d'en parler à des personnes qui ont subi la même expérience que vous, dans le but d'analyser ensemble la situation et de trouver des solutions. Ensuite, il faut savoir que le plus dur est de retrouver une "vie normale" et beaucoup sont ceux qui tombent en dépression nerveuse. Le plus important est de savoir tourner la page, car le passé ne peut être changé. Ce qui vous reste à faire c'est de vivre pleinement votre présent et d'assurer votre avenir. Pour ce faire, il faut vous donner les moyens.

Le plus simple est de sécuriser sa maison pour recréer le cocon qu'elle était - © Highwaystarz-Photography - Getty Images/iStockphoto

Besoin de suivi psychologique ? En cas de confrontation directe avec le voleur, un suivi psychologique est souvent nécessaire. S'il n'y a pas eu de contact, le choc passe, plus ou moins rapidement. Très peu de personnes ayant subi des cambriolages non violents font appel à des associations de victimes. Le plus simple est de sécuriser sa maison pour recréer le cocon qu'elle était.