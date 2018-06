Sur Youtube, le comédien DaniiL le Russe brise les clichés sur la jeunesse russe

Sur YouTube, DaniiL le Russe parle de son pays sans cliché. Et il a un message à faire passer aux Français pour la Coupe du monde.

Le Youtubeur et comédien DaniiL le Russe parle sans détour des stéréotypes qui persistent sur le peuple russe et notamment sur la jeunesse de son pays. Il revient également sur sa double nationalité franco-russe qui, selon lui, lui donne une certaine légitimité à pointer ce genre de problèmes.

Dans un premier temps, il estime que les nombreux clichés qui persistent sur les Russes sont principalement dûs aux vidéos sur le web. Elles cristalliseraient des légendes urbaines sur la population. "Je trouve que les clichés qu’il y a en France sur les Russes viennent beaucoup de vidéos web qu’on trouve sur les Russes", explique le comédien. Il suffit de taper "Russian Guy" sur Google. Les suggestions de recherches qui arrivent sont assez surprenantes : "…se bat contre un ours", "…plonge dans de l’eau glacée". "Il ne faut pas oublier qu’à la base, la culture russe, c’est la musique classique, le ballet et la littérature", regrette le comédien.

La jeunesse, "c'est très universel"

De plus, le Youtubeur estime "que les Français n'ont pas forcément une bonne image de la jeunesse russe". Selon lui, les jeunes "sont tous les mêmes". "Que ce soit dans les sapes, dans les choses qu’on écoute, c’est très universel au final et c’est ce que j’ai envie de montrer", explique DaniiL le Russe.

Enfin, DaniiL le Russe a un message pour les Français qui se rendent en Russie, notamment pour la Coupe du monde. "Ne soyez pas refroidis par le fait que les gens ne sourient pas", prévient-il, tout en esquissant un sourire. "En Russie, il y a cette histoire de carapace qu’il faut casser et ensuite tout le monde est super gentil".