Sur les sites de rencontres, nous aurions tendance à "swiper" vers des personnes qui nous ressemblent.

D'après leur étude publiée dans le Journal of Research in Personality , deux critères essentiels influenceraient notre sélection d'inconnus sur les applications de rencontre. La première se base sur la photo et l'attirance physique que l'on ressent pour la personne.

L'origine ethnique plus déterminante que la personnalité !

Le second critère s'avère plus surprenant. Selon l'étude, nous aurions tendance (plus ou moins consciemment) à choisir des personnes qui nous ressemblent, et plus précisément qui ont la même origine ethnique ou couleur de peau.

"Votre caractère ou votre ouverture aux rencontres n'a pas d'importance, ni même le type de relation que vous recherchez", s'étonnent les auteurs de la publication.

Ces résultats les ont d'autant plus étonnés qu'ils traduisent des discriminations : "Les profils des utilisateurs issus des minorités étaient plus souvent rejetés que ceux des utilisateurs blancs", notent ces derniers.

Les chercheurs ont également constaté que les hommes ont, en moyenne, plus souvent glissé vers la droite que les femmes. Ou encore que les personnes qui se perçoivent comme étant "attirantes" se montrent plus exigeantes dans leurs recherches et ont tendance à rejeter plus fréquemment les profils qui défilent sous leurs yeux.