Suivre un régime alimentaire spécifique peut conduire à un sentiment de solitude lors du partage des repas

Facteur d'exclusion

La nourriture occupe une place importante lors des fêtes de fin d'année, en particulier à Noël et au Nouvel An. Mais les personnes qui entretiennent un régime alimentaire particulier peuvent éprouver un sentiment de solitude au moment de passer à table, avance une nouvelle recherche de l'Université Cornell (États-Unis) parue dans le Journal of Personnality and Social Psychology.

"Les gens soumis à une restriction alimentaire se sentent exclus parce qu'ils ne peuvent pas participer à la création de liens pendant le repas", explique Kaitlin Woolley.

Ce constat s'appliquait aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

A l'inverse, une autre expérience réalisée sur des individus ne se connaissant pas entre eux a montré que ces derniers avaient davantage confiance les uns dans les autres lorsqu'ils partageaient la même nourriture.