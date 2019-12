Suicide: une vaste étude identifie des facteurs de risque différents chez les hommes et les femmes.

Cette étude parue dans JAMA Psychiatry porte sur 14.103 personnes décédées par suicide, issues de 8 registres nationaux danois de la santé et des services sociaux menés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2015. Les facteurs d'expositions au risque de suicide comprenaient 1.339 variables, déterminées à l'aide d'un algorithme .

Une étude réalisée sur l'ensemble de la population danoise a identifié des facteurs de suicide qui peuvent varier selon le profil des personnes dites "à risque". Le fait de souffrir d'une maladie physique serait par exemple un facteur plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.

Des risques liés au genre

"Le suicide est incroyablement difficile à prédire parce que chaque décès par suicide est le résultat de multiples facteurs de risque en interaction dans la vie d'une personne", souligne l'auteur principal de l'étude.

Les résultats montrent par exemple que les maladies et les blessures physiques augmentent le risque de suicide chez les hommes, mais pas chez les femmes.

Les chercheurs à l'origine des travaux ont également découvert que le risque était plus important chez une personne diagnostiquée de troubles psychiatriques à qui on avait prescrit des médicaments psychotropes quatre ans avant le suicide, que lorsque les ordonnances étaient faites six mois auparavant.