Stress post-traumatique: une étude a analysé le cerveau de survivants aux attentats du 13 novembre.

L'étude, publiée dans la revue Science, suggère donc que le TSPT résulte moins du fait de chasser les mauvais souvenirs de sa mémoire sans chercher à les affronter que d'une défaillance des connexions entre ces deux parties du cerveau qui empêche de réaliser ce processus correctement. Des observations qui, du point de vue des chercheurs, tordent le cou à certaines idées reçues relatives au stress post-traumatique.

"Le mécanisme de suppression des souvenirs n'est pas intrinsèquement mauvais et à l'origine des intrusions, comme on le croyait. En revanche, son dysfonctionnement l'est."