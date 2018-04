Sexo : des rituels à deux pour booster sa libido en 2018

Si vous rêvez de donner du pep's à votre vie sexuelle en 2018, voici quelques rituels simples à imaginer à deux pour favoriser les ébats sous la couette.

Changer de décor

L'idée parait farfelue mais dormir à l'hôtel, par exemple, augmente la libido. Il ne vous aura pas échappé que les périodes de vacances, synonymes de détente, sont propices aux ébats. L'effet "changement de décor" améliorerait les performances sexuelles pour plus de 7 personnes sur 10 selon une enquête du site HotelTonight publiée en 2015. N'hésitez pas à développer votre créativité pour imaginer d'autres lieux que votre domicile pour faire l'amour, y compris quand vous n'êtes pas en congés.

Préparer une playlist

Miser sur le pouvoir de la musique est une autre astuce pour titiller vos sens. Préparez une playlist à deux est un bon moyen ludique de casser la routine en choisissant des styles variés ou même des sons de la nature. On n'hésite pas à mettre au programme des morceaux qui évoquent des souvenirs langoureux ou romantiques et agiront comme un signal pour éveiller les mêmes sensations.

Adopter les massages

Parmi les huiles essentielles qui doivent trôner sur la table de chevet en plein hiver, l'ylang-ylang, sensuelle et exotique, compte parmi les plus aphrodisiaques et envoutantes. Réservez vous un moment à deux le soir pour vous masser mutuellement avec une huile de massage dans laquelle vous aurez intégré une ou deux gouttes d'ylang-ylang. Les plus paresseux pourront humer la précieuse huile de rose de Damas à même le flacon en fin de journée pour booster sa libido.

Sex-toy ?

Faites-vous partie des 50% qui ont déjà utilisé un sex-toy au moins une fois dans leur vie, selon une enquête IFOP menée pour Dorcelstore.com, une boutique de divertissements coquins ? Si non, cette nouvelle année est l'occasion parfaite pour essayer de nouvelles expériences (sans pour autant se la jouer 50 nuances de Grey).

Débrancher le cerveau

Règle d'or au lit, laisser les smartphones, tablettes et autres écrans au salon permet de conserver l'intimité de la chambre à coucher. Ensuite, se concentrer sur le moment présent est la recette presque "magique" pour rester connecté à ses sensations et aux divers stimuli (mots doux, caresses, odeur, etc.). Le fait de ralentir est le meilleur moyen d'exacerber le plaisir plutôt que de focaliser sur ce que pense votre partenaire. Bonus : communiquez et dites-lui votre envie de l'instant.