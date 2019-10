Seuls 10% des 15-20 ans estiment être suffisamment sensibilisés sur la notion de consentement

Une enquête réalisée auprès 1.000 Français âgés de 15 à 20 ans montre que la notion de consentement n'est pas encore pleinement intégrée et que cette tranche d'âge favorise les discussions avec les proches et les recherches sur le net lorsqu'il s'agit de glaner des informations relatives à la sexualité.

Si 65% des sondés affirment que la question du consentement est largement abordée dans les médias depuis ces dernières années, ils sont paradoxalement encore plus nombreux (68%) à admettre que les limites du consentement ne sont pas claires. Ce point de vue est davantage marqué chez les filles (78%) que chez les garçons (59%).



Sur les 75% des personnes interrogées qui s'estiment bien informées sur la sexualité en général, seulement 10% disent être suffisamment sensibilisées sur la notion de consentement.

Pourtant, ce sujet ne semble pas se situer au cœur des préoccupations. En effet, l'enquête montre que les sondés s'intéressent avant tout à l'anatomie (31%), aux infections sexuellement transmissibles (17%) et à l'orientation sexuelle (17%).

Le porno comme principale source d'information

Concernant les manières de s'éduquer à la sexualité, 33% des filles et des garçons interrogés déclarent demander conseil auprès de leurs proches, même si de nombreux tabous persistent, notamment au sein de la famille. Internet représente également une part importante dans la pêche aux informations (recherches Google, forums, sites spécialisés...) ainsi que les réseaux sociaux (11%).

L'étude met en lumière un manque criant d'éducation sexuelle, que ce soit dans les établissements scolaires, à la maison ou dans le cabinet du médecin.

Pour preuve, 14% des garçons désignent le porno comme leur source d'information principale.

"Il s'agit essentiellement d'informations relatives à leur éducation sexuelle. En revanche, l'étude ne nous apprend pas ce que les jeunes cherchent et pensent trouver précisément comme information via ce canal pornographique", précise Nina Dufresne.

Une libido en baisse

Côté libido, le sondage montre que 48% des jeunes Français estiment que l'on fait "moins" l'amour "qu'avant". 33% d'entre eux associent cette baisse de libido au stress mais aussi à la pornographie (25%), à l'insatisfaction sexuelle (22%) et aux écrans (20%).

"L'insatisfaction sexuelle évoquée ici découle de nombreux facteurs dont des standards de beauté inatteignables, une mauvaise éducation sur la sexualité, une conception faussée des relations et des rapports [et pas uniquement à cause du porno mais également à cause l'ensemble des représentations de la sexualité dans la société]. Les jeunes ont peur de ne pas savoir faire plaisir et se faire plaisir", analyse Nina Dufresne.

L'enquête montre toutefois que 85% des jeunes pensent que le sexe est important dans une relation. Les sondés vont même jusqu'à affirmer qu'on parle plus facilement de sexe que d'amour et évoquent un tabou autour des notions de désir et de sentiments.

"Ces jeunes justifient l'importance des rapports sexuels par divers facteurs tels que l'intimité, la connexion et la complicité, le plaisir et l'épanouissement procuré, l'équilibre des relations, qui sont loin d'être des notions antagonistes avec l'idée d'amour. Il y a donc clairement un enjeu éducatif sur l'amour, au même titre que sur la sexualité, à mettre en place. Enjeu que les établissements scolaires et le corps médical semblent avoir abandonné aux approximations d'internet", déplore Nina Dufresne.