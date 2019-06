Serions-nous toujours attirés par le même type de personnes?

Une équipe de l'Université de Toronto au Canada a comparé les personnalités des partenaires présents et passés de 332 personnes afin de vérifier la théorie du partenaire type.

Les partenaires de ces 322 personnes devaient évaluer leurs traits de caractère (amabilité, conscience, extraversion, névrotisme, ouverture aux nouvelles expériences) et déclarer à quel point ils s'identifiaient à une série d'affirmations telles que "Je suis généralement modeste et réservé", "J'ai de multiples centres d'intérêt" ou encore "J'élabore des projets et je m'y tiens".

Publiés dans la revue Proceedings of The National Academy of Sciences, les résultats montrent que les personnes semblaient toujours à la recherche de relations avec le même type de personnes. Les partenaires actuels et passés se décrivent de manière similaire.

"Il est fréquent qu'à la fin d'une relation, l'échec soit attribué à la personnalité de l'ex-partenaire", explique l'auteur de l'étude, Yoobin Park. "Nos recherches suggèrent pourtant qu'il existe une forte tendance à continuer à rechercher des personnalités similaires."

"Le degré de cohérence entre les relations laisse penser que l'on aurait finalement bien un 'type' de prédilection", ajoute le co-auteur de l'étude, Geoff MacDonald.

"Si nos données ne permettent pas de comprendre pourquoi les partenaires affichent des personnalités similaires, il faut noter que les similitudes vont au-delà d'une ressemblance à soi-même."

En demandant aux partenaires eux-mêmes d'évaluer leur personnalité, et non à quelqu'un d'autre de les décrire, l'équipe a obtenu des résultats plus précis qu'à l'occasion de précédentes études.

"Notre étude s'avère particulièrement rigoureuse car nous ne nous reposons pas uniquement sur ce que les sujets retiennent des personnalités de leurs partenaires", déclare Park. "Nous exploitons les déclarations des partenaires eux-mêmes, en temps réel."

Les chercheurs l'affirment: ces observations permettent de construire une relation plus heureuse et plus saine.

"À travers chaque relation, l'on apprend comment faire face à la personnalité de l'autre", explique Park. "Si la personnalité de votre partenaire ressemble à celle de votre ex, un certain transfert de compétences permet de partir du bon pied."