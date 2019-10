Sensibiliser les enfants au concept de la non-binarité pourrait réduire les préjugés à l'école.

Une étude réalisée par l'université de Hong Kong en collaboration avec l'université de Toronto à Mississauga et l'université chinoise de Hong Kong s'est penchée sur la perception des enfants vis-à-vis des genres non-binaires, c'est-à-dire les personnes qui ne se considèrent "ni fille" "ni garçon".

Pour identifier les critères d'acceptation des enfants non-binaires, souvent sujets à des préjugés de la part de leurs camarades, les chercheurs ont réalisé deux recherches distinctes. La première a porté sur 210 enfants originaires de Hong Kong âgés de 4, 5, 8 et 9 ans, à qui on a demandé d'observer des vignettes représentant des personnages dans une tranche d'âge similaire.

Pour certains, l'appartenance à un genre était clairement définie, pour d'autres non. A l'issue de l'expérience, les jeunes participants ont été invités à simuler une interaction avec les personnages, puis à les classer selon des critères d'appréciation. En étudiant les réponses des bambins, les chercheurs ont constaté que les enfants étaient moins enclins à montrer des affinités avec leurs pairs non-binaires, surtout s'ils étaient plus âgés ou si les personnages représentés sur les vignettes étaient des garçons.

Insister sur le caractère spécial d'une personne tout en montrant qu'elle nous ressemble

La deuxième étude a été menée sur 211 participants âgés de 8 à 9 ans. Cette fois, pas de vignettes mais des histoires mettant en scène des personnages fictifs de garçons et de filles décrits comme s'affranchissant des notions de genre, par le biais de jouets, des activités sportives ou récréatives et de la tenue vestimentaire.

Ces enfants ont également été dépeints avec des attitudes positives (comme le fait d'obtenir des bonnes notes à l'école) et des traits de personnalité semblables à la plupart des enfants. Les histoires montraient par exemple qu'un enfant qui porte du rose est également tout à fait capable de jouer au foot, de même qu'un autre qui aime s'amuser avec des figurines apprécie tout autant de faire de la corde à sauter.

Cette étude suggère que le fait de montrer des exemples d'enfants non-binaires avec ce type de caractéristiques pourrait contribuer à réduire les préjugés des autres enfants à leur encontre.

"Les enseignants pourraient par exemple créer des occasions pour les enfants d'apprendre à quel point chaque personne est spéciale en tant qu'individu et en quoi elle est potentiellement semblable", renchérit Doug VanderLaan, professeur adjoint de psychologie à l'Université de Toronto Mississauga et co-auteur correspondant de l'étude, publiée dans la revue Child Development.



D'autres recherches sont toutefois nécessaires pour étayer cette théorie, notamment en réalisant des expériences avec de véritables enfants (et non des représentations) et sur le plus long terme, soulignent les chercheurs.