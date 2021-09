Selfies, retouches et estime de soi ne font (décidément) pas bon ménage

Plus d'un tiers des jeunes filles interrogées déclarent mettre au moins 10 minutes pour optimiser leurs selfies avant de les partager. Et il ne s'agit là que des retouches apportées à la photo une fois réalisée car les adolescentes prennent en moyenne 7 selfies avant d'être satisfaites du résultat et de les poster en ligne.

Face à ce constat, Dove lance une campagne d'envergure, en partenariat avec des créatrices de contenus, pour sensibiliser les adolescents et adolescentes "à une beauté décomplexée et sans filtre".

"Nous sommes une marque mondiale et avons un fort pouvoir de communication. En ce sens, nous avons un rôle à jouer. Notre but est de faire évoluer les consciences. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine mais en tant que marque engagée sur l'estime de soi des jeunes depuis 2004, c'est notre rôle aujourd'hui de mettre en lumière ce phénomène et de donner les outils pour agir. Cette campagne vise en effet d'une part à sensibiliser le grand public à l'impact et la pression des réseaux sociaux sur l'estime de jeunes, et notamment des jeunes filles", explique Firdaous El Honsali, directrice de la communication mondiale et du développement durable Dove.