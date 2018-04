Schizophrénie : une campagne pour changer le regard sur les malades

Pour battre en brèche les idées fausses sur la schizophrénie, la Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé mentale lance le mardi 2 mai une campagne accompagnée d'un film intitulé " Une autre réalité".

Le spot d'une minute, créé par l'agence de publicité Marcel, sera diffusé à la télévision sur TF1, Canal + et France Télévisions du 2 au 15 mai et sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin du mois.

Les images montrent un jeune schizophrène de 20 ans portant un masque de réalité virtuelle. L'accessoire high-tech a été choisi pour symboliser l'enfermement dans une autre réalité caractéristique de la maladie

En prenant en compte les familles et l'entourage, "ce sont plus de 1,5 million de personnes, en France, qui doivent faire face à la maladie mais aussi au regard méfiant, négatif de la société, qui véhicule une image caricaturale et violente des personnes vivant avec cette pathologie, qui pourtant se diagnostique et se soigne" souligne, le Professeur Raphaël Gaillard, Président de la Fondation Pierre Deniker.

Plus les patients sont pris en charge de manière précoce, "plus les chances de stabilisation et de rémission augmentent. Les traitements nécessitent une approche globale et associent prise en charge médicamenteuse, psychosociale et psychothérapeutique. L'enjeu le plus important est l'observance au traitement", rappelle la Fondation Pierre Deniker dans un communiqué.



Plus d'infos : fondationpierredeniker.org/une-autre-realite