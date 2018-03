Schizophrénie : se mettre dans la peau d'un patient pour comprendre la maladie

Pour changer le regard sur la schizophrénie et dédiaboliser les patients atteints par cette maladie psychique, l'Association des Journées de la Schizophrénie lance une campagne de sensibilisation sur le thème "on a tous un côté décalé".

L'objectif de cette campagne est de "mieux faire connaître la schizophrénie au grand public et tordre le cou aux idées reçues", affirme l'association des Journées de la Schizophrénie dans un communiqué.

Ce trouble psychique qui se caractérise par des hallucinations, des délires, de la persécution ou des propos incohérents concerne environ 660.000 personnes en France et se déclare le plus souvent chez les hommes et à l'adolescence.

Pour frapper les esprits, la campagne dévoile un film de 50 secondes mettant en scène un jeune schizophrène présentant les membres de sa famille après avoir pu bénéficier d'une prise en charge.

Un site internet propose également de rentrer dans la tête de ce jeune patient face aux membres de sa famille autour d'une table pour vivre l'expérience de ses troubles. En tenant appuyé la barre d'espace de son clavier, on peut accéder à ses pensées délirantes et ses émotions vis à vis de ses proches.

Les symptômes de la schizophrénie peuvent être diminués s'ils sont détectés tôt et bien pris en charge, selon l'Association des Journées de la Schizophrénie qui souhaite véhiculer ce message auprès du grand public.

En combinant "traitement médicamenteux, psychothérapie, soutien de la famille et du personnel soignant", le patient peut espérer vivre normalement.

Plus d'infos : www.schizinfo.com