Santé mentale : les adolescents touchés de plein fouet par la pandémie de coronavirus

L'absence d'interactions sociales chez ces adolescents depuis près d'un an est à prendre en compte dans la dégradation de leur santé mentale. Confinement et autres mesures sanitaires obligent, trois parents sur quatre déclarent que la Covid-19 a eu un impact négatif sur les interactions sociales de leurs adolescents, pourtant primordiales à cette étape de la vie.

Les adolescentes semblent plus touchées que leurs homologues masculins, notamment en ce qui concerne les troubles de l'anxiété et les symptômes dépressifs.

Quelle plus belle époque que celle de l'adolescence, entre expérimentations en tout genre, nouvelles rencontres, et sentiment d'indépendance ? Enfin ça, c'était avant… Avant qu'une pandémie mondiale ne vienne bousculer les habitudes d'une génération qui ne peut s'épanouir sans interactions sociales.

Les restrictions ont amplifié les troubles anxieux et dépressifs

Le rapport révèle que plus d'un tiers des adolescentes (36%) souffrent d'un nouveau trouble ou d'une aggravation de l'anxiété, contre 19% des adolescents.

Mais ce n'est pas tout, les parents interrogés font également état d'une hausse des symptômes dépressifs (31% des adolescentes, contre 18% des adolescents), des troubles du sommeil (24% et 21% respectivement) et même d'un comportement plus agressif (9% et 8% respectivement).

"Les pairs et les interactions sociales sont un élément essentiel du développement pendant l'adolescence. Mais ces opportunités ont été limitées pendant la pandémie. Beaucoup d'adolescents peuvent se sentir frustrés, anxieux et déconnectés en raison de l'éloignement social et du manque d'activités sociales habituelles comme le sport, les activités parascolaires et le fait de passer du temps avec des amis", explique Gary L. Freed, co-directeur du sondage.