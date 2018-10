Santé mentale : comment prendre soin de soi naturellement

Ce mardi 10 octobre était la Journée de sensibilisation à la santé mentale à travers le monde, l'occasion de revenir sur quelques conseils pour doper son bien-être psychologique au quotidien, sans médicaments et prévenir la survenue de l'anxiété, de la dépression ou de la paranoïa.

De l'exercice avant tout

De nombreuses études récentes ont montré que l'exercice pouvait être une manière efficace de prévenir ou de combattre la dépression. L'une des études les plus vastes en la matière est parue en début de mois et a montré que même une heure d'activité physique par semaine pouvait porter ses fruits.

Après avoir suivi 33.908 adultes norvégiens pendant plus de 11 ans, les chercheurs ont trouvé que ceux qui rapportaient ne pas faire de sport en début d'étude enregistraient un risque accru de 44% de souffrir de dépression par rapport aux personnes qui faisaient de l'exercice entre une et deux heures par semaine. De plus, 12% des cas de dépression auraient pu être évités si les participants s'étaient dépensés une heure par semaine.

Le sommeil doit être une priorité

Des recherches britanniques ont trouvé que le traitement des insomnies au moyen de thérapies cognitivo-comportementales en ligne pouvait permettre d'aider à faire face à l'anxiété, la dépression et la paranoïa.

Les scientifiques ont montré qu'en recourant au traitement psychologique pour améliorer le sommeil ils pouvaient aussi améliorer la santé mentale des sujets, alors que le manque de sommeil était étroitement lié à un risque accru de dépression.

Se mettre au bénévolat

Aider l'autre produit des effets positifs tant physiques que mentaux. En 2013, une méta-analyse de 40 recherches académiques avait montré que les bénévoles souffraient moins de dépression et étaient plus satisfaits de la vie que les personnes qui ne faisaient jamais de bénévolat.

Une étude de 2016 avait aussi souligné que les personnes qui plaçaient le temps avant l'argent étaient plus heureuses, utilisant leur temps libre pour des activités plus sociales, comme le volontariat pour une association par exemple.

La nature permet de se ressourcer

Une étude néo-zélandaise a établi pour la première fois un lien direct entre santé mentale et le fait de voir la mer ou l'océan, plus la visibilité de l'espace bleu était importante, plus le sujet se trouvait protégé de la détresse psychologique.

De nombreuses recherches ont déjà montré les bienfaits de la nature et des espaces verts sur la santé. En 2015, une étude américaine avait montré que les hommes, en particulier ceux de 65 ans et plus, dormaient mieux lorsqu'ils avaient eu accès à un espace naturel. Il découlait un risque moindre de dépression du fait d'une meilleure qualité de sommeil suite à ces sorties.

Les espaces naturels seraient aussi bénéfiques aux enfants, en incorporant des arbres et de l'herbe aux aires de jeu, on ferait ainsi baisser le niveau de stress des enfants. Une autre étude a montré que le fait de vivre à proximité d'un espace vert pouvait permettre de réduire le comportement agressif de certains adolescents.