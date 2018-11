Routines du coucher à adopter pour préserver votre couple

Lorsque vous mettez vos petits au lit, vous utilisez sans doute certaines routines pour les préparer au coucher et favoriser un bon sommeil. Se brosser les dents, lire un livre, embrasser le front, les joues, les yeux ... autant de rituels qui apaisent et rassurent.

Les routines sont bien précieuses et ne sont par réservées qu'aux enfants, loin de là. Elles peuvent également vous donner les clés pour préserver votre couple en faisant du coucher un moment intime de partage et de complicité.

Couchez-vous en même temps. Si vous deviez en adopter qu'une, ce serait celle-là. Pour pouvoir partager il faut être ensemble. C'est une question de choix, c'est très facile à mettre en place et c'est essentiel pour vous reconnecter, surtout si vous vous étiez éloigné l'un de l'autre à cause du train train quotidien ou simplement par paresse.

Bannissez la télé, les smartphones, tablettes, et autres objets connectés de la chambre à coucher. Passez du virtuel au réel et privilégiez ce moment pour parler autrement que par écrans interposés, soyez réceptif et à l'écoute de l'autre, au lieu d'être distrait en permanence par vos alertes et vos notifications.

Profitez de l’atmosphère feutrée et intime de la chambre pour vous laisser aller aux confidences ou simplement parler de votre journée ou de ce qui vous préoccupe à tête reposée. C'est mieux que de le faire à la va-vite pendant les coupures pubs devant la télé, ou sur un coin de table dans la cuisine, entre la vaisselle et le rangement.

Le lit ne doit pas être que le lieux de vos ébats et de vos preuves d'amour. Si chaque soir vous entamez des préliminaires au moment de vous mettre au lit, cela peut créer une routine qui à la longue pourrait faire disparaître toute fantaisie et toute sensualité de votre relation. Plus de surprise, rien que des choses convenues et toujours les mêmes façons de faire. Avec à terme le risque de ne plus avoir envie de se coucher ensemble, justement pour éviter ce qui doit se passer ... comme tous les soirs.

Envoyez des sms amoureux, ayez des gestes et des mots tendres l'un pour l'autre pendant la journée. Faites quelques allusions coquines au cours de la soirée. Dansez ensemble sur une musique langoureuse en fin de soirée. Embrassez-vous dans le hall d'entrée ou dans le dressing, et finissez en apothéose dans la chambre ou ailleurs (si vous n'avez pas d'enfant). Soyez créatif et variez les approches.

Souhaitez-vous bonne nuit chaque soir, prenez-vous dans les bras, donnez-vous un baiser et profitez-en pour vous dire je t'aime. Vous n'êtes pas obligés de dormir toute la nuit collés-serrés, essayez simplement d'entamer la nuit dans la douceur par un contact tendre et charnel.